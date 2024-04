Alejandro "Toro Moto" Carrier: dueño de un récord de 32 temporadas en Primera, es un emblema de Huirapuca

- Sí, es que acá nos conocemos todos. La mayoría me conoce del rugby, que te abre puertas en todos lados. Te diría que tengo más amigos afuera que adentro del club. Por ejemplo, a los porteños siempre les caí bien. Tengo muchos amigos en Buenos Aires, varios de Los Pumas. Si bien yo no jugué en Los Pumas, sí jugué en Provincias Argentinas, y por eso me hice amigo de Serafín Dengra, de los Fernández Miranda, de Leguizamón, gente que me respetó como jugador y como persona. Porque adentro de la cancha te das con todo, pero el partido termina. Yo tuve la suerte de haber tenido una trayectoria de 32 años en Primera, pero incluso aunque hubiera jugado una o dos, lo que te queda al final son los amigos que vas haciendo en todas las canchas. Mi hermana es ingeniera, mi hermano es arquitecto, pero yo no estudié nada. Mi viejo me presentaba: este es el que juega al rugby. Pero no sé si hubiera sido buena gente de no haber sido por el rugby. Este club me brindó contención, me hizo ser hombre. No sé, a lo mejor sin el rugby hubiese terminado siendo delincuente. Si vivía en la calle.