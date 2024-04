Frías Silva debutó a los 15 años en la Primera de Tucumán Rugby y marcó su primer gol

El vínculo deportivo entre la delantera y el hockey llegó de una manera curiosa. “Nada que ver con el fútbol, le dije a mi mamá”, recordó Frías Silva. Eso le respondió cuando empezó a jugar. “No sabía mucho qué hacer. Mi mamá, me mandaba a danza, a gimnasia artística… no me sentía bien con ninguna. Un día me dijo si quería empezar hockey. Yo no tenía idea qué era. A mí me gustaba mucho el fútbol. 'Es como el fútbol, pero con un palo y una pelota más chiquita’, me dijo”, relató sobre el recuerdo. “‘Pero no se puede usar la pata’”, le respondió, casi como recriminando la descripción que mamá Pilar hizo hace un par de años. Quizás guiada por el gusto de que su hija eligiera el deporte que ella también practicaba.