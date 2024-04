Los Tarcos y Tucumán Rugby reeditan la final del año pasado

Las dos, por el rol que implica ser la jugadora referente en la cancha, deberán estar un poquito más atenta que el resto. Esa “pica” a la que se refirió Gutiérrez es lo que deberán contener las dos. No por nada fueron protagonistas de dos de las últimas tres definiciones de los torneos tucumanos: el Anual 2022 que ganó Los Tarcos y en 2023 la definición del Iniciación que quedó en poder de las “verdinegras”. Aunque los números las muestren como favoritas, desde un lado asumen esa chapa, aunque del otro no tanto. “Este año, como siempre, los equipos no son los mismos, se van transformando. Algunos haciéndose más fuertes que otros, pero si creo que Los Tarcos y Tucumán Rugby son dos equipos con su impronta fuerte estos últimos años”, analizó Ortega.