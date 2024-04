Juega en Nicaragua, logró estabilidad económica, pero sueña con volver a Tucumán para cumplir su sueño

La gastronomía en Nicaragua es variada, y si bien cada comida es original, abundan las frituras. Un problema serio para Abel y su nutrición deportiva. “Aquí comen muchos frijoles, arroz y banana hervida. Las comidas típicas son muy ricas, pero las hacen fritas. Se complica para nosotros porque no podemos estar comiendo tantas cosas con aceite. Además, se extraña demasiado la comida de Argentina”, aseguró Méndez, quien todavía tiene residencia en Misiones debido a su paso por Crucero del Norte. “Cuando me puedo dar unos permitidos, extraño la milanesa, las empanadas y sobre todo, el asado. Allá se puede conseguir, pero nada que ver con la carne argentina. Hay costillas y chorizos, pero no es el mismo sabor”, se lamentó Méndez, que prefiere cocinar su propia comida. “No sabía, y cuando me fui a Bolivia con 16 años, tuve que aprender a la fuerza”.