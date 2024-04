"Ley Bases": el Gobierno se reunió con opositores dialoguistas

El Gobierno impulsa el proyecto de que la cuarta categoría de contribuyentes vuelva a pagar Ganancias, pero aún no definió en qué suma se establecerá el piso. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que un mínimo no imponible cercano a $ 1,2 millón no se analiza; Francos, por el contrario, deslizó que la cifra rondará entre $ 1,5 millón y $ 2 millones.