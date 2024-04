Diego Flores superó a Arsenal en todos los aspectos y logró un triunfo contundente

Tampoco se puede pasar por alto que Tobías Kohan realizó un esquema defensivo con el que casi no hizo daño. Es más, el “arse” no fue un equipo propositivo y protagonista. Al contrario, se limitó a esperar algún error del “santo” que le permitió inclinar la ventaja; hecho que quedó plasmado con el remate de Nicolás Domingo, que hizo temblar el travesaño de Darío Sand. No obstante, el gol de Arias desinfló el ímpetu del visitante.