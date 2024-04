San Martín fue contundente ante Arsenal y demostró que está para más

Con un potente zurdazo, el atacante que les dedica los tantos a sus hijos, puso la pelota adentro de la red, y a festejar. Pero el hambre de gol que tenía el “yorugua” en la cálida noche tucumana no se sació ni mucho menos. El ex The Strongest, que se retiró aplaudido por los hinchas a los 79’, casi se va del estadio con la pelota bajo el brazo.