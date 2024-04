El enigma de los eclipses

Los eclipses siempre despertaron curiosidad. En la Biblia hay varias menciones que podrían tratarse de eclipses y se menciona un oscurecimiento del Sol, como anuncio del apocalipsis. Muchos pueblos de la antigüedad les temían y se consideraban señales de mal augurio o enojo de los dioses. Los eclipses no son eventos periódicos y eran casi imposibles de predecir, esto asociado a la oscuridad durante los eclipses de Sol, explicaría por qué se relacionaban con cosas malas. Los Mayas lograban predecir más del 50% de los eclipses, aunque a veces no podían verificarlos porque no eran visibles en donde ellos vivían.