Superó un duro golpe jugando al rugby y volvió más fuerte

Por recomendación de los médicos, Martín debía guardar reposo y abstenerse de hacer actividad física intensa. "Yo no puedo estar encerrado, así que me volví a Córdoba. Cuando me llegué por el club a saludar a mis amigos de rugby, no sabían quién era. No me reconocían. Mi psicóloga me recomendó cambiar de grupo de amigos, así que empecé a interactuar más con la gente de la facultad, cosa que no hacía. Yo iba a clases, pero no hablaba con nadie. Salía, agarraba el bolso y me iba a entrenarme. Pero en ese momento, al ya no tener el rugby, el trastorno obsesivo compulsivo me llevó a enfocarme en la facultad. Estudiaba día y noche, me pasaba 15 horas por día con eso, así que me terminé recibiendo rápido de la licenciatura de Kinesiología y Fisioterapia. Al tiempo, cuando regresé al rugby, lo hice con otra perspectiva. Ya no estaba obsesionado con el físico, me sentía otra persona, más con los pies en la tierra y no tan superficial", recuerda. Eso sí: la hiperactividad nunca se fue. "Tomaba clases, y como hacía la residencia por la mañana, le pagaba a una chica para que fuera a otras clases y me tomara apuntes. Mi vieja me pagaba un bar para que no perdiera tiempo cocinando, y después me iba a entrenar. Y de jueves a sábado trabajaba como barman en un boliche por la noche", describe.