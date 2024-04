¿Cómo se explica la “epidemia” de rotura de ligamentos en el fútbol argentino?

Otro aspecto que tiene su injerencia y que no fue mencionado por Batista pero sí por Semrik, es el cuidado físico personal de cada jugador, que incluye el descanso y la buena alimentación. “Es tan importante como el entrenamiento. Cuando no dormís bien o no comés bien, eso influye en tu rendimiento y puede ser causal de alguna lesión”, explicó. Y en esa misma línea incluyó el estrés que produce el fútbol argentino. “Por ahí otras ligas no lo generan y eso hace que llevés a tu cuerpo a un límite. Muchas veces hay un mal descanso por el estrés y a muchos jugadores les cuesta mucho dormir antes de un partido. A medida que se va haciendo más exigente el fútbol, eso va creciendo”, apuntaló.