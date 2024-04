¿Cómo le fue a Boca Juniors jugando en la altura de Bolivia?

No obstante, el historial reciente de visitas de Boca a estadios en altura registra tres victorias consecutivas: 3-0 a Liga de Quito en 2019, 1-0 a The Strongest en 2021 y 1-0 a Always Ready en 2022, todas por Copa Libertadores. Su última derrota en altura se remonta a 2016, cuando fue derrotado 2-1 por Independiente del Valle en Ecuador, también por la Copa Libertadores.