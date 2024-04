La vicepresidenta Victoria Villarruel se tomó un descanso en Salta y después pasó por Córdoba

La titular del Senado llegó hasta la histórica Iglesia de Cachi, donde miles de turistas se sacan fotos año a año. "Sentirse en casa en cualquier lugar de nuestro país -escribió en un posteo-, solo te lo da Argentina y su gente. Gracias a los que me recibieron en su casa, compartieron la Semana Santa, me brindaron su amor, me regalaron recuerdos inolvidables y reafirmaron que nacer en Argentina es una bendición de Dios", agregó.