Boca saldrá con un "11" alternativo en la altura de Potosí

Complicaciones

Al igual que le pasó a River (que debió arribar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia), Boca no podrá volar directamente hacia Potosí, ya que el aeropuerto de la ciudad no se encuentra actualmente en condiciones. Por ello es que el vuelo chárter que partirá desde Ezeiza se dirigirá primero a Sucre, ubicada a 160 kilómetros de Potosí, y desde allí se completará el recorrido en camionetas 4x4, aptas para el camino de montaña. No obstante, debido a un accidente que se produjo en la ruta que une Sucre y Potosí, existía la posibilidad de que debieran hacerse modificaciones en la hoja de ruta del plantel.