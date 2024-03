Crisis tras las declaraciones de Milei: Colombia retiró a su embajador en Argentina

El rifirrafe mediático entre ambos mandatarios tiene sus antecedentes desde las elecciones argentinas, en las que Petro apoyó de forma directa al ex ministro de Economía y candidato Sergio Massa. “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos...el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, comunicó Petro en su perfil de X (antes Twitter), en la que citó un mensaje del ex presidente Iván Duque. Un destemplado mensaje que no fue bien recibido por la comunidad internacional.