Extendieron el plazo para informar deducciones de Ganancias: todo lo que necesitás saber

La medida necesaria para evitar que se determinen deudas con la AFIP por el impuesto del año pasado había sido incluida en el proyecto de ley sobre Ganancias y monotributo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a fines de enero. Pero, en medio de las dificultades para llegar a un acuerdo por la ley de bases (que finalmente no se aprobó), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que, pese a haberse enviado esa iniciativa solo horas atrás, no se impulsaría su tratamiento. Este mes se volvió a hablar de una nueva iniciativa oficial, pero el texto aún no llegó al Congreso.