Inauguraron el nuevo juzgado de Paz en La Ramada

Por su parte, el gobernador Jaldo expresó: “Muchas gracias a ese Poder Judicial que ha tomado esta gran decisión de descentralizar el funcionamiento de la Justicia, descentralizar el funcionamiento no sólo mejorando y construyendo Juzgados de Paz nuevos, mejorando ediliciamente, que no hay dudas que es muy importante para que los vecinos que vengan puedan estar mucho más cómodos y se los pueda atender mucho mejor, sino también mejorando y fortaleciendo los servicios que aquí se venían prestando y que no hay dudas de que se van a continuar dando y ampliando”.