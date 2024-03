A los 48 años, emigró a Austria y logró transformarse en un referente de la gimnasia artística de ese país

Zelaya reveló que no hay mucha vida social, pero sí familiar. Hay cosas curiosas. Que los perros sean considerados casi hijos no es una novedad, pero sí que en Austria van a educarse. “Las escuelas son normales. Los animales tienen un comportamiento increíble, por eso se pueden ver perros adiestrados en trenes y comercios. No hay perros callejeros. Encontrar un animal suelto o perdido es pasible de multa para el dueño”, comentó.