Hockey: la visualización de Santamarina fue efectiva

“Las Vikingas” vencieron a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires por 3-1. El último fue el gol de la ex delantera de Tucumán Rugby, que respondió de la mejor manera al fichaje que hizo River. Probablemente Juan Martín López, técnico del equipo, también haya hecho una visualización como la de Santamarina. “Llegué al club por el entrenador. Fue quien me entrenó en el proceso del Junior con Las Leoncitas y ya me conocía”, afirmó la tucumana, radicada en Buenos Aires.