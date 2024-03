Cartas de lectores: Los “léidos”

Nosotros, los no demasiado “léidos” debemos dar las gracias al lector Humberto D’Andrea (carta “De temer”, 18/03) por la clase abreviada acerca de la esquizofrenia, un desequilibrio mental que es muy pesado sobrellevar para la persona que lo padece y no lo reconoce, en especial y sobre todo para la gente en general. Hay que advertir que toda la carta “¿Y cómo estoy pudiendo?” (10/03) tuvo la intención de repetir párrafos y frases de la carta del arq. Salvador Logusso (“¿Qué pensar?”, 20/02) y hacer comentarios –creo- no insidiosos ni irrespetuosos. Al final, en una sola línea, me referí a la calidad de esquizofrénico que se le endilga al economista Javier Milei, porque sentí que a un presidente –cualquiera sea su condición y capacidad– se le debe alguna consideración y respeto, dada la autoridad que representa y ejerce.