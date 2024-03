Cartas de lectores: “La provincia bajo el mar”

El verano que Isabel arribó a Tucumán, no tenía un auspicioso pronóstico climático. Luego de haber vivido su infancia en la seca Santiago, pegada a la cordillera de los Andes y sus últimos años en Sausalito, con vista al Golden Gate, confiaba en regalarse una nueva y vívida experiencia, que diera letra a su próximo éxito literario. Qué mejor que instalarse en el sur de la provincia, a orillas del río Marapa, donde se podían apreciar a simple vista, los saltos de las bogas y el vuelo rasante de hambrientos murciélagos que cazaban a la oración, rodeados de una frondosa vegetación. Al día siguiente a su llegada, y luego de acomodarse en su flamante casa de La Madrid, comenzó a llover, y a llover y a llover. El río vecino se puso bravo y tapó el camino de sirga de ambas costas. El pintoresco pueblo comenzó a ser asediado por las olas, ya no sólo de pobreza y desamparo, sino de agua turbia y amarronada. La contención de Escaba cedió y el caserío de Don Gregorio se transformó en una norteña Venecia. La vieja Olivetti de Isabel y su preciada notebook, fueron a parar al fondo del dique de Termas, junto a un fosforecente sábalo que comía del barro. Mas ella no perdió la calma, se mantuvo impávida, porque le dijeron que la ayuda y los proyectos de mejora venían en camino, ya venían en camino, ya venían... Tiempo después, obviamente de nuevo en el país del norte, su pluma se encendió y brotó su último y más cuidado bestseller: “La provincia bajo el mar”.