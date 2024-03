Adolfo Ibáñez se recibió de médico, tiene su consultorio, pero nunca abandonó su pasión por el karting

Si bien el primer contacto de Adolfo con el karting fue de niño, no pudo dedicarse a eso sino hasta después de completar la carrera de Medicina. "Los mejores, como (Michael) Schumacher o (Max) Verstappen, empiezan desde muy chiquitos. Yo a los cinco años manejaba un karting, era mi pasión, pero en mi casa no querían que me dedicara a eso. En lo que sí me apoyaron después fue con el tema de comprar autos clásicos para restaurarlos. Comencé a hacerlo con un nivel que prácticamente no se ve en Tucumán, porque te diría que somos pocos en el país los que somos así de obsesivos con esto. Yo me desvivo. Si tengo un problema, si se rompe un cable o tengo algún problema que no puedo resolver, no puedo dormir. Me pongo a leer libros y manuales hasta dar con la solución. No llevo los autos a los mecánicos, los arreglo yo. Y también me ocupo de lavarlos porque no quiero que me los rayen ni nada. Y tampoco me gusta mucho subir gente. Por ahí los uso un rato, los lavo y los vuelvo a guardar. Trato de no sacarlos mucho, porque no quiero que les pase nada", asegura, sin molestarse en negar que su fanatismo es rayano en lo extremo.