Subieron las acciones argentinas en Wall Street y los bonos llegaron a un precio récord desde 2020

“Si avanzamos hacia una normalización de la economía, los bonos en dólares cortos tienen valor, especialmente los que vencen en 2029 y 2030. Incluso los que son Legislación Argentina, ya que no se justifica los casi 5% anual de diferencia con los de Legislación Norteamericana. El GD46 es otra buena alternativa, ya que esa normalización debería hacer que la curva de rendimientos deje de estar invertida. La normalización de la economía no implica que se aprueben la Ley Ómnibus y se dé vía libre al DNU -sería lo deseable-, pero sí que se avance hacia el equilibrio fiscal, que no se atrase el tipo de cambio, que la hoja del balance del BCRA se mantenga ‘limpia’ y que la inflación siga bajando”, continuó Morales.