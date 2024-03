Una estadía corta: la participante que volvió a abandonar la casa de Gran Hermano y solo duró dos semanas

Una jugada que salió redonda: “Furia” logró su cometido nuevamente y Denisse fue expulsada de la casa

Antes de partir, Denisse había sido convocada al confesionario para dar cuenta de sus últimas palabras, con esperanza de revertir la decisión del público, haciendo referencia a la estrategia que “Furia” había llevado a cabo. “No sabía que me iban a hacer la fulminante, quiero quedarme para demostrarle a quién me hizo la fulminante que seguramente se sentó acá y dijo un montón de cosas que no son así, yo ya expliqué mi juego”, aclaró la joven.