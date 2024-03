Cartas de lectores: calor y energía

El calor infernal, más la humedad cercana al 100% y la sensación térmica de 46 grados hacen a la provincia realmente insoportable. Durante tres días EDET dejó a miles de personas sin un elemental servicio, sin poder usar ventiladores, aire acondicionado, heladeras y todo artefacto hogareño que funcione con energía eléctrica; en mi caso los nebulizadores para tratar el EPOC y el asma de mi esposa. Los negocios se perdieron de vender bebidas frescas y, lo que es peor, los que venden fiambres, embutidos y alimentos perecederos perdieron todo. Ni que hablar de carnicerías, heladerías y bares y restaurantes; las pérdidas son millonarias. Los enfermos, los electrodependientes, los discapacitados... No sabemos si hubo víctimas fatales en estos cortes; se suspendieron las clases en las escuelas. De los daños costosísimos tendrán que hacerse cargo EDET, las transportadoras o alguien. Si no pago la factura mensual EDET me corta el servicio sin piedad ni miramientos; pague y después se queja. ¿Las empresas mencionadas, los organismos de control, no tienen personal capacitado para generar planes alternativos que amortigüen el impacto de estas situaciones? ¿No se pudo prever con un seguimiento del uso de las instalaciones y reaccionar antes de que se produzca el colapso? Creo que hay que tomar precauciones para evitar posibles inconvenientes a toda la sociedad.