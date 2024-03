Cartas de lectores: renovación de la licencia

Hace cinco años fui a renovar la licencia de conducir. Pasé semana y media tratando de conseguir el certificado de buena conducta y la partida de nacimiento (requeridos a nivel nacional para el carnet federal); saqué fotocopia del DNI y de la licencia de conducir, y con todos esos papeles fui a a la Municipalidad de Yerba Buena. Teniendo auto no me pidieron fotocopia de la tarjeta verde ni título automotor. En esa oportunidad presenté todo y me dijeron que la partida de nacimiento y el certificado de buena conducto no hacían falta, porque Yerba Buena no los pide. El jueves pasado fui renovar la licencia, presenté los papeles y me pidieron la copia de la tarjeta verde del auto. Les dije que desde que me jubilé hace cuatro años no tengo auto; no puedo mantenerlo por ser jubilado. Y me dijeron que sin esa fotocopia no me pueden renovar el carnet, que trate de conseguir cualquier tarjeta verde del auto de un familiar o amigo. Pregunté: ¿cuál es la coherencia de ese pedido? Lo que necesito es el carnet para cualquier cosa: una emergencia, algún familiar que me pida que maneje en montaña o en ruta abierta, etc. Me dijeron que es un requisito que se pide en todo el país, cosa que me quedó en duda. No supieron darme una explicación coherente. En resumen, a mis 69 años me quedo sin poder manejar porque no tengo auto para renovar la licencia. Por algo lo votamos a Javier Milei.