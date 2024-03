¿Qué dijeron los hinchas de Atlético Tucumán sobre el presente institucional del club?

“Creo que Leito salió a decir eso para calmar un poco las aguas. Lo que no me parece acertado es adelantar las elecciones. Tiene que cumplir su mandato y de ahí que ingresen las nuevas autoridades. Más allá de eso, todavía no hay certezas de quién se va a postular. Sé que está Gabriel Alperovich por el lado del oficialismo. Pero no sé si se separará o armará algo nuevo. Siento que es un momento para cambiar de aire”, comentó Facundo Fares.