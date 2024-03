El “Pacto de Mayo”, más condicionado que nunca

Milei también habló del video que grabó Villarruel luego de la sesión, en el cual si bien ratificó su total compromiso con el Gobierno, subrayó que la Cámara Alta es independiente. “Nosotros siempre supimos que esta tarea no iba a ser fácil, pero esto no venimos haciéndolo hace dos días, hace años que estamos dando esta pelea. Hay una situación absolutamente desbalanceada en el Senado. Hay mucho de lo que pasa la falacia del Nirvana, comparan cómo deberían ser las cosas en el paraíso. Claro, si comparás con el paraíso, todo es una porquería. Pero no se tiene en cuenta las restricciones que tenemos. En ese sentido, estamos tranquilos porque sabemos cómo funcionan este tipo de cosas y tratamos de hacer el mejor trabajo posible”, destacó el mandatario.