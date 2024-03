“Si no se actúa, Rosario volverá a ser controlada por los narcos”

A esta altura, el ex subsecretario consideró que reiterar la intervención militar en Rosario ya no brinda solución y reconoció que en 2014 hicieron lo mismo y que años antes el ex ministro de Seguridad, Sergio Berni, también lo efectuó. “Es útil hacerlo, ya se hizo antes, pero después no hubo un plan de ocupación y control del territorio. Además uno voltea un bunker y al día siguiente funciona otro al lado. Entonces esto solo sirve para hacer descender el nivel de violencia callejera puntual, pero si se empieza a mezclar las cosas, si se empieza a hablar de terrorismo caemos en un error”, analizó. En ese sentido, consideró que es “peligroso” no distinguir entre terrorismo y narcotráfico por la diferencia que existe legalmente entre ambos conceptos. También señaló que sería innecesario tratar el tema Rosario como terrorismo: “si tenés penas de entre 4 y 15 años por la ley de drogas y de entre 5 y 20 por el delito de asociación ilícita calificada ¿para qué inventan estas cosas mediáticas y circenses? Quieren enviar a las Fuerzas Armadas a pelear contra terroristas cuando en realidad deben enviarlas a pelear contra narcotraficantes”.