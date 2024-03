Cartas de lectores: pedido de mejoras en av. jujuy

Quiero solicitar que se realicen mejoras en Av. Jujuy, una de las entradas principales a nuestra capital y que en la actualidad es realmente calamitoso circular por ella. A continuación detallo, a mi modesto entender, algunas mejoras que redundaran en una mejor fisonomía. 1- Cambiar las luminarias que no funcionan. 2- Pintar sus columnas. 3- Pintar sendas peatonales. 4- Semáforos que funcionen correctamente y pintar sus estructuras. 5- A la altura de Av. Democracia, nace una platabanda que, aparte de dar mal aspecto, es peligrosa, especialmente de noche; si no se la conoce uno se la lleva por encima. Sugiero eliminarla en toda su extensión y reemplazarla por pintura demarcatoria desde canal Sur hasta calle La Plata. Por supuesto que sería bueno agregar más cosas, como por ejemplo que en época de lluvia no se transforme en un río, etc.; eso sería para más adelante; por ahora con estos arreglos y que no son de gran erogación beneficiarán enormemente a quienes transitan por ella y cambiará muchísimo su imagen. Tengamos en cuenta que se aproxima la temporada turística, tenemos que brindar algo presentable y no seguir dando ese triste espectáculo, que no se hace nada por nuestra ciudad.