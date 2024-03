Comparte su estela mundial en el esquí náutico

El puntano hace memoria. Afirmó que muchos conceptos que actualmente se aplican al esquí náutico, no existían cuando emigró del país. Sí, ya estaban funcionando del otro lado del océano. “Yo empecé como muchos: viendo tal vez alguna película. Los estadounidenses lo inventaron. Para nosotros era una cosa difícil de hacer y no teníamos el concepto de los lagos artificiales o de las lanchas que son específicas para la actividad. Así que era imposible pensar ser campeón mundial en algún momento. Se me fueron abriendo muchas posibilidades cuando me fui”, comentó Mazzola.