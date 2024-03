Gran Hermano: el tremendo exabrupto de "Furia" inmediatamente después de la eliminación de Sabrina

Ya a solas, la participante más polémica agradeció a la gente por eliminar a quien, desde el principio fue una de sus “enemigas”. “¿Yo tengo que ser respetuosa cuando me dijeron de todo y me la vengo bancando como una champion?”, lanzó, mirando a las cámaras en un descargo clásico de ella. “Gracias de corazón. Me banqué que me digan violenta, golpeadora, hija de put…, mala persona. ¡Gracias, loco! Es increíble lo que son”, expresó, feliz.