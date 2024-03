Un sifón y un restaurante, Mastantuono y el “Colo” Barco

Porque somos pobres, un país de pobres, con sponsors pobres. Los que se llevaron a Mastantuono, a Barco y al resto, son los que pusieron la pizzería, la sandwichería, los que inventaron las grandes cadenas de locales de comida; los que entendieron que el sifón de vidrio te puede matar y lo cambiaron por el de plástico. No podemos pagar el costo que deberían tener las entradas para ver los partidos para conservar a nuestros cracks, somos pobres. Tenemos empresas pobres que no sponsorean a nuestros clubes, porque en un país de pobres no tienen retorno de sus inversiones, como sí tienen las empresas que invierten en publicidad en clubes europeos y otros lugares.