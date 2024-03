Mario Leito: "Me voy a ir cuando Atlético Tucumán esté bien"

Lo cierto es que el mal arranque del equipo en la Copa de la Liga (todavía no logró ganar en 9 fechas), motivó a los hinchas a buscar culpables en todos los estamentos de la institución. Tras solicitar la renuncia de la dupla Orsi-Gómez, los fanáticos ahora pusieron el foco en el presidente. En ese sentido, Leito manifestó que no tiene pensado renunciar, pero que tampoco se volvería a presentar en las elecciones presidenciales del club del próximo año. “Atlético Tucumán me dio todo. Estoy orgulloso de presidir a la institución que amo. No es que pretenda seguir siendo presidente, pero no estoy dispuesto a abandonar esto en momentos difíciles. Me voy a ir cuando Atlético esté bien”, sostuvo el dirigente.