El durísimo golpe debe servirle a Atlético Tucumán para reaccionar

“Los goles que no se hacen en el arco de enfrente, se sufren en el propio”, dice una premisa futbolera y eso sucedió en el “José Fierro”. El cabezazo de Milton Giménez y el doblete de Gerónimo Rivera fueron otro golpe para el hincha “decano” que una vez más se fue masticando bronca no sin antes dejar un mensaje contundente: “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.