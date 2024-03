Procesan a un hombre por traer celulares de manera ilegal para vender en Tucumán

En marzo del año pasado la Justicia llamó a declarar al hombre, quien negó todos los hechos. “En ningún momento yo intenté ocultar bienes o dispositivos electrónicos. Yo llevaba toda la mercadería en bolsos separados, no tenía nada oculto entre mi ropa, no tenía nada oculto en valijas, por lo que no hubo ningún tipo de acto malicioso o engañoso de mi parte. Sumado a ello, cuando estaba en el aeropuerto fui directamente al Scanner como indicaban los agentes aduaneros, en ningún momento intenté evadirme de control alguno. Yo llevaba toda la mercadería con el respaldo documental correspondiente, es decir con las facturas de compra, las cuales estaban en mi celular porque me las enviaron por correo electrónico al momento de la compra. La verdad desconocía que no podía ingresar con mercadería que tenía justificada con facturas de compra, las cuales fueron presentadas posteriormente ante aduana. Reitero, nunca oculté nada, no engañé a nadie, no llevaba ninguna mercadería oculta y nunca evadí ningún control”, aseguró, según consta en el expediente. Ante esto, su defensa solicitó su sobreseimiento.