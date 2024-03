Sánchez, sobre la cita Jaldo-Alfaro: “Hay una cuña entre Manzur y Jaldo”

“El Gobernador llamó a las fuerzas políticas, pero vemos que desde hace un tiempo a esta parte, de las elecciones para acá, fueron llegando acuerdos entre el PJS y el Gobierno de la provincia; tanto en la Legislatura como en el Concejo. Ahora hay un mayor encuentro y una mayor aproximación”, expresó Sánchez. Sí se explayó sobre la interna entre Jaldo y el senador Juan Manzur: “Lo que si se vé es que hay una cuña entre Manzur y Jaldo; una pelea que no se disipó para nada y lo vemos en el Congreso; hay diputados que le responden a Jaldo y otros a Manzur. Hay mucha dirigencia peronista que no está de acuerdo con el Gobernador. El acercamiento con Milei es una cuestión pragmática para que la Nación no asfixie a la provincia por su gran deuda”.