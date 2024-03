Jaldo: "Les estamos pidiendo a los empresarios de Aetat que mejoren los colectivos"

"Lo primero que tenemos que hacer todos, sin excepción, tanto el Gobierno como los usuarios, es que aportemos de alguna manera para que Tucumán tenga un transporte público de pasajeros. Y digo esto porque ayer hubo paro en varias provincias del país. Y hubo paro porque no llegaban las compensaciones al transporte público de pasajeros, porque no cobraban los choferes, porque no se firmaban las paritarias y, sin embargo, en Tucumán, los colectivos han seguido circulando", comentó el mandatario respecto a la medida de fuerza nacional que se realizó ayer.