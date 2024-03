Método 12-12-12: cómo ordenar tu casa en tres pasos y evitarte el estrés

Cómo es el sencillo método 12-12-12 para mantener la casa ordenada y aliviar el estrés

Encontrar 12 objetos para tirar: este paso tiene como objetivo el de deshacerse de cosas que no son necesarias, ya sea porque no se usan o porque están rotas o estropeadas. La idea es que todo aquello que ocupa espacio y no aporta ningún valor sea eliminado.