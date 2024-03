El Gobierno cerró acuerdo salarial con los trabajadores del Subsidio de Salud

“Cerrar paritarias no hubiese sido posible sin el entendimiento de las partes. Hay provincias donde se paga el sueldo en cuotas, emitieron bonos o que aún no se sentaron a discutir paritarias, mientras tanto pasa el tiempo y la inflación nos come el salario, por eso es importante que hayamos logrado un acuerdo ahora y nos volveremos a juntar en abril”, expresó Jaldo.