Descubrí cómo votar gratis para eliminar a uno de los nominados de Gran Hermano

Y ya la última participante en ingresar fue Florencia Regidor, quien causó revuelo entre sus espectadores en su presentación por una confesión un tanto íntima. “No me gusta bañarme. Me lavo los sobacos, me hago baño polaco, pero no me lavo el pelo”, destacó la joven. Explicó que se desempeña como modelo y que suele llevar bien con la gente aunque no tanto con sus pares femeninos. “Me suelo llevar bien con la gente, no tanto con las mujeres porque viste que son medio envidiosas y todo el tiempo están comparando. Te dan por atrás y quieren a tu novio. Son así... Yo soy así también”, cerró filosa.