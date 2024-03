Gran Hermano: Furia logró eliminar a Lisandro y Agostina pidió abandonar la casa

Minutos más tarde, Spinelli se encontraba en el confesionario, envuelta en lágrimas mientras charlaba con Santiago. Yo no te quiero convencer de nada. Quien quiere se puede ir y no puede volver, por eso me gustaría que lo pienses hasta mañana”, le pidió, pero ella, en medio de una crisis de nervios, manifestó su voluntad. “Tengo miedo de quedarme. Se lo dije a Gran Hermano, ayer que tengo miedo de que esta mina me clave un… Yo no puedo ir a dormir a mi pieza y tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchi... Me dijo ‘te voy a matar”, aseveró.