Cartas de lectores: el (des) Valor del peso argentino

El menosprecio de nuestro dinero continúa, a tal punto que no se justifica el uso de monedas. Sería una torpeza cargar una bolsa de ellas para comprar -qué se yo- una gaseosa o un kilo de papas. También los billetes, como el de $100, que no merecen ni el cuidado de limpiarlos. No alcanzan para una limosna. Ya resultan obsoletos y molestos en el bolsillo. El peso argentino muestra sus hilachas ante cualquier otra moneda extranjera, y esto, por supuesto, nos deshonra. Quizás quitándole un cero a estos billetes taparíamos la vergüenza. El de $100 pasaría a $10; el de $1,000, a $100, y así… esto, por lo menos, podría ayudar a mantener nuestra salud mental ante el engaño de valores en plena decadencia. ¿No les parece?