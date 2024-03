El Gobierno acordó el aumento salarial con la Policía de Tucumán

“El importe que se le asignó a los empleados de la fuerza policial, dentro del contexto económico financiero, es importante y en la modalidad también. No solo le hemos asignado un monto de una modalidad diferente, que permite incentivos en ascender, sino que quisimos dar una motivación personal y su aplicación me parece muy bueno. Hay que poner incentivo, todos tienen los mismos roles pero no lo hacen con las mismas ganas”, resaltó el mandatario antes de abandonar la Casa de Gobierno, en donde estuvo reunido junto a los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Economía y Producción, Daniel Abad; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, además del director de Institutos Penales, Ramón Quinteros.