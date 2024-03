Atlético jugó ante la mirada atenta de Facundo Sava

Salvo en el momento del recibimiento, el DT observó todo el encuentro sentado en su butaca del palco. Como aquel alumno que escucha atentamente una clase de la asignatura más difícil del año, Sava puso su mano abajo del mentón y no desvió la mirada del campo de juego ni un solo segundo. Eso sí, “Colo” es de esos estudiantes que decide no tomar apuntes. Pareció no necesitarlos, ya que se ocupó de juntar toda la información pertinente en su cabeza.