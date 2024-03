Atlético Tucumán: Pereyra no está en la lista de convocados para enfrentar a Vélez

La semana entre Pereyra y la dirigencia "decana" fue complicada. El conflicto se desató porque una venta millonaria no se concretó. Un club de la MLS ofreció un cifra cercana a los 3 millones de dólares, más un millón extra por objetivos, a pagar durante tres años. Los "decanos" aparentemente esperaban la contraoferta de New England Revolution de Boston con las condiciones que habían propuesto de que el monto sea pagado en menos cuotas. En los últimos días todo se diluyó, el jugador fue muy crítico con los dirigentes, se negó a estar ante Central Córdoba (aunque él dijo que desde el cuerpo técnico se lo pidieron) y finalmente no estará ni el banco de suplentes mañana ante Vélez, cuando el "decano" lo reciba desde las 17.