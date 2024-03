Desafíos frente al ciberdelito

No obstante cada vez hay más ataques de este tipo. Alejandro Musso, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (Ufeic) de San Isidro (CABA), aseguró: “Según el FBI, hoy uno de cada cinco delitos son ciberdelitos. Dentro de cinco años, la ecuación va a ser tres de dos. Y dentro de 10 años, posiblemente cuatro de cinco (el 80%) tendrán un origen cibernético”. Por esta razón, tanto las áreas de seguridad y de investigación policial y judicial, como la sociedad misma, tienen que prepararse para lo que se viene y saber qué precauciones tomar ante un fenómeno que va cambiando su forma y ofreciendo desafíos constantes. La UFEC de Tucumán, que fue creada en octubre a raíz de las amenazas de bomba durante la segunda mitad del año y también por los delitos por estafas virtuales, ha ido aprendiendo sus técnicas de trabajo pero aún necesita sumar experiencia, coordinar con instituciones públicas y privadas provinciales, nacionales e internacionales y adquirir elementos suficientes de tecnología. “El delito informático en general y sus nuevas modalidades no respetan la territorialidad. No es algo que respete las fronteras geopolíticas de las provincias ni de los estados nacionales; como tal esta materia necesita de la colaboración entre distintos Ministerios Públicos y tanto de la Justicia Federal como de las provinciales”, manifestó el fiscal.