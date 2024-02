La Provincia coordina acciones para garantizar el inicio de clases en Ancajuli

En esa línea, la comisionada aseguró que no pudieron comunicarse antes debido al inconveniente de la fuerte lluvia que hubo en el día de ayer. “Creció de una forma muy importante el río y eso ya nos impide el paso, inclusive a caballo. No se lo puede cruzar porque es muy peligroso. Entonces, lamentablemente, la gente del lugar que hace los traslados a caballo y demás no iban a poder hacerlo. Por ese motivo necesitaba solucionar de alguna manera el inconveniente de traslado de docentes y mercadería para que puedan acceder a la escuela de tal manera que el lunes comiencen las clases en escuelas que tienen comedores y albergues”, explicó.