El tucumano Cortés Ayusa vive en Miami y grabó dos comerciales con Lionel Messi

¿Hay que vencer inseguridades para estar a la par de Messi? La respuesta aparente sería un sí rotundo, pero solo al principio según lo que contó el taficeño. “Es muy humilde, tranquilo y humano. Si no te dicen que ese tipo que está ahí es campeón mundial, no te lo imaginás. Es re tímido”, elogió Cortés. “Puede estar horas entrenando, pero en un set está incómodo. Por eso, todo tiene que estar muy aceitado. Cuando él llega, hay que ser muy efectivo para que no se abrume”, detalló sobre los rodajes que se hicieron en Miami. Y Messi responde con eficiencia admirable según el actor. “Entre toma y toma se queda calladito, mira todo el tiempo y observa. Cuando le hablan mira al piso, pero cuando tiene que actuar mira a los ojos. Y me pasó: sentí como un ‘somos amigos’”, describió sobre ese tipo de confianza de la que hablaba al principio.