"Pereyra debería haber estado presente en Santiago", remarcó un dirigente de Atlético Tucumán

El "decano" rechazó el primer ofrecimiento de los estadounidenses. Medina explicó los motivos. "No estamos en contra de él, como se cree", aclaró primero. "La propuesta de pagar los tres millones, en tres años no la consideramos adecuada porque cuando lo compramos a Pereyra por un millón de dólares, no lo hicimos en cinco o seis cuotas, lo hicimos en cuotas cortas y no queremos que se vaya con esta inflación. Y necesitamos la plata porque queremos empezar a trabajar fuertemente en San Andrés para hacer cuatro canchas y que las formativas y el plantel profesional y de Reserva entrenen ahí", anheló Medina que no descartó que pueda suceder algo similar a lo que pasó con la contratación del nuevo DT, Facundo Sava. "Quizás se abre una nueva negociación. El nos dijo no, primero; en la segunda nos pidió si le dábamos 10 días y el viernes está llegando", agregó Medina.