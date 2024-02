Un tucumano batió un récord de maratón con zapatillas prestadas y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

Finalmente, los botines llegaron hasta la final de la Copa del Mundo de 1990, donde justamente se enfrentaron Argentina y Alemania. Faltando algunos minutos para el cierre del partido, el árbitro cobró un polémico penal a favor de los europeos, aunque sorpresivamente no fue ejecutado por Matthaus. “En aquella final los botines ya estaban un poco rotos. A menudo jugaba con agujeros, algo así es difícil de imaginar hoy. Pero en el minuto 35, la suela se rompe, cede. Me puse un modelo que no conocía; por eso no marqué el penal en la final, sino Brehme", concluyó el capitán de aquel equipo campeón del mundo.